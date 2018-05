Meghan Markle não terá madrinha de casamento. Saiba o motivo

O grande dia está chegando! Príncipe Harry, 33 anos, e Meghan Markle, 36 anos, vão se casar no dia 19 de maio e os preparativos estão a todo vapor. Um detalhe, no entanto, chama a atenção. Enquanto o noivo convidou o irmão, príncipe William, para ser padrinho, a noiva não terá madrinha de casamento.

No casamento do primogênito de príncipe Charles e Lady Di, Harry foi padrinho e Kate Middleton teve a irmã Pippa como madrinha – chamada de “dama de honra principal”, na tradição inglesa. No entanto, o motivo de Meghan para dispensar a função é nobre.

“Ela tem um círculo de amigas muito próximas e não queria escolher uma em detrimento de outra”, disse um porta-voz do palácio nesta sexta-feira (04), informa a People. “Todas estiveram ativamente envolvidas em ajudá-la a se preparar para o dia e estarão presentes nos dias anteriores. Ela está muito feliz por ter o apoio delas”.

Quem está com expectativas em ver George e Charlotte como pajem e dama de honra, porém, pode se tranquilizar. É bem provável a participação dos pequenos cumprindo essas funções no casamento do tio – além de outros pequenos ligados à realeza. A confirmação será feita alguns dias antes da cerimônia.