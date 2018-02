Theo, filho de Sandy, canta com o pai em vídeo no Instagram

Será que Theo Lima, 3 anos, irá puxar o talento musical dos pais? A cantora Sandy, 35 anos, e o músico Lucas Lima, 35 anos, não gostam de mostrar o rostinho do filho nas redes sociais. Porém, em viagem com a família para Orlando, no estado norte-americano da Flórida, o paizão deixou escapar um momento fofo ao lado da criança, em que ela demonstra interesse em cantar.

Em vídeo publicado em seu Instagram Stories, Lucas faz brincadeira com cafeteria local cantarolando a frase “Quem disse que não existe café hipster em Orlando?”. Ao fundo, Theo acompanha o pai com timidez. O músico, inclusive, estimula o filho a se soltar mais dizendo “Vai!”.

🍀😍🍀 A post shared by Fã Clube Sandy Voz e Expressão (@sandyvozeexpressao) on Feb 18, 2018 at 12:29pm PST

Além disso, Lucas publicou outro momento em que o filho se expressa. Em outro vídeo, músico comenta sobre a beleza da área temática “Pandora”, no parque Disney’s Animal Kingdom, e é possível ouvir a voz de Theo, ao fundo, dizendo: “Não é bonito, não!”.

Como os vídeos desaparecem do Instagram Stories em 24h, o perfil do Fã Clube Sandy Voz e Expressão copilou tudo no feed.