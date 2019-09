Contour nails: contorno discreto é a nova tendência para unhas

A tendência do momento no universo das nail arts vai fazer a cabeça das fãs das unhas mais discretas: as Contour Nails. Como o próprio nome já remete, a novidade consiste em uma linha fina contornando as laterais da unha ou só as pontas.

Os estilos são os mais diversos: contorno colorido, monocromático, metálico, com glitter ou, até mesmo, strass! Para que o efeito seja ainda mais impactante, o esmalte base deve ser de cor neutra.

Mas cuidado para não confundir a contour nail com uma francesinha! A nova tendência é marcada pela unha no formato arredondado, ao contrário das unhas quadradas, que foram febre nos anos 90.

Confira, abaixo, alguns exemplos de Contour Nails para você se inspirar!

