O que acontece com Harry e Meghan após “saída” da Família Real?

O afastamento de Harry e Meghan da função de membros seniores da Família Real vinha sido discutida desde 2019, mas não deixou de surpreender, principalmente por ter sido feita sem aviso prévio à Rainha. Com a divulgação do comunicado no site e redes sociais do casal, algumas questões começaram a ser levantadas, como: quem são os membros seniores? Harry ainda pode assumir o trono? Como vão se sustentar? Entre outras.

Para você ficar por dentro de toda a mudança, respondemos 5 perguntas que os fãs e curiosos pelos assuntos ligados à família estão se fazendo. Confira!

Quem são considerados Senior na Família Real?

Em tese, qualquer membro da Família Real que pode representar a Coroa na ausência da Rainha é considerado sênior. Porém, a maneira mais simples é lembrar da linha sucessória, chegando até 10 pessoas após a Rainha.

Na ordem, os seniores são: Rainha Elizabeth

Duque de Edimburgo (príncipe Philip)

Príncipe de Gales (príncipe Charles)

Duquesa da Cornuália (Camilla Parker Bowles)

Duque e Duquesa de Cambridge (príncipe William e Kate Middleton)

e Duque e Duquesa de Sussex (príncipe Harry e Meghan Markle) , que acabam de anunciar que abdicam a posição.

e e , que acabam de anunciar que abdicam a posição. Duque de York (príncipe Andrew) , aposentado em 2019 depois dos escândalos de envolvimento com pedófilos.

, aposentado em 2019 depois dos escândalos de envolvimento com pedófilos. Duque e Duquesa de Wessex (príncipe Edward e Sophie)

e Princesa Anne Os herdeiros, George, Charlotte, Louis e Archie, por razões óbvias de idade, são do grupo de juniores, do qual as princesas Beatrice e Eugenie também fazem parte. Harry continua herdeiro do trono? A linha sucessória permanece a mesma, mas se Kate Middleton tiver mais filhos a possibilidade de Harry ou Archie reinarem fica cada dia mais afastada. Hoje, Harry é o sexto e dificilmente um dia será rei. Certamente essa questão influenciou muito sua decisão de não mais querer se submeter às restrições do título, que poderiam contribuir para o desgaste entre ele e o irmão, William. – Como Harry e Meghan vão se sustentar ‘fora’ da Família Real?

Segundo a revista Forbes, o patrimônio de Harry é estimado hoje em 40 milhões de dólares, perto de 172 milhões de reais, incluindo a herança da princesa Diana e da Rainha-mãe, as joias herdadas e o salário de capitão do Exército Britânico. A estimativa é de que Meghan tenha um patrimônio de 5 milhões de dólares, aproximadamente 21 milhões de reais. A questão é que eles anunciaram que seguirão representando a Coroa, portanto não poderiam receber salários ou pagamentos independentes, mas essa é uma questão que ainda deve ser esclarecida. Meghan poderá retomar a carreira de atriz? Como o anúncio do casal revela que ela seguirá representando a Coroa em algumas ocasiões, dificilmente Meghan poderá ter uma carreira como tinha antes. Harry e Meghan perdem o título de Duque e Duquesa?

A decisão de Harry é a primeira da história recente da monarquia inglesa. Quando seu tio-bisavô, George, abdicou a Coroa por Wallis Simpson o impacto foi maior, já que ele era o Rei, não o herdeiro. Tecnicamente, o anúncio hoje só oficializa o rompimento do príncipe com o rígido protocolo Real, que atinge sua família (Meghan e Archie) e os põe sobre uma pressão sem objetivo direto, ou seja, dele ser Rei. Em outras palavras, Harry segue sendo príncipe e, a princípio, Duque de Sussex. Meghan, enquanto casada com ele, continua como Duquesa.

Imagina-se que eles desejam manter o título, porque solicitaram o domínio da marca Sussex Royal há poucas semanas. Já Archie pode ser que não seja príncipe, como os filhos da princesa Anne, que não tem título Real. Vamos acompanhar o desenrolar da história!

Leia mais: Harry e Meghan anunciam afastamento da Família Real

+ Astrólogas preveem ano agitado para a Família Real