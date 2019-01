O produto de 21 dólares que faz o cabelo de Lady Gaga brilhar

Lady Gaga, 32 anos, estava impecável em seu visual para a premiação do Golden Globes. Além de seu grandioso vestido azul, o penteado e a coloração do cabelo roubaram os holofotes do evento.

A boa notícia é que você pode fazer esse loiro em casa. O hairstylist da cantora, Frederic Aspiras, entregou que o produto usado por Gaga na premiação foi o Joico’s Blonde Life Brightening Masque. Segundo ele, uma das maneiras de manter o loiro platinado da cantora durante a noite foi utilizar o produto que custa apenas 21 dólares e é da marca Joico.

A máscara contém uma mistura de óleos de coco, tamanu e manoi para suavizar o cabelo e dar um acabamento brilhante. Além disso, o produto também contém peptídeos para fortalecer e proteger os fios tingidos.

No Brasil, o produto custa, em média, 140 reais e pode ser encontrado em várias lojas de artigos para o cabelo. Nos Estados Unidos já não é mais possível comprar o item pelo site devido à grande procura.

