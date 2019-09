O chá de bebê de Tatá Werneck e Letícia Colin

Tatá Werneck e Leticia Colin decidiram inovar no chá de bebê. Esperando os primeiros filhos, as duas fizeram a festa juntas no último domingo (1º).

Com o tema “duendes e fadas”, o chá aconteceu em um salão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As atrizes apostaram em um look nude romântico e estavam sorridentes mostrando suas barrigas com seus maridos Raffa Vitti e Michel Melamed.

A comemoração contou com a presença de amigos, familiares e famosos, como Sheron Menezzes, Bruna Marquezine e Fernanda Paes Lemes.

Nas redes sociais, os convidados também postaram mensagens para as gestantes. “Chá de bebê dessas duas lindezas gravidíssimas, que transmitem tanta luz e amor! Eu to ansiosa por vocês!”, escreveu Giovanna Lancellotti.

Confira as fotos do chá de bebê abaixo:

