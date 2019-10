Confira o novo visual de Camila Pitanga

Camila Pitanga compartilhou uma foto de seu novo visual com seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (9). A atriz mudou completamente ao investir no look braid box, um estilo de trança.

Na legenda, a atriz exibiu as novas madeixas, que seguem no tom de castanho escuro e são iluminadas com mechas loiras nas pontas, escreveu “Trançada!”.

A foto recebeu vários comentários e elogios. “Maravilhosa por dentro e por fora! Iluminada”, escreveu uma fã. “Linda! Alicia Keys do Brasil”, disse outra. Até a atriz Taís Araujo fez questão de deixar um elogio para a amiga. “E linda!”, disse.

