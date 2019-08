Noiva de Gabriel Diniz diz que cantor foi roubado depois que morreu

Karoline Calheiros, noiva de Gabriel Diniz, que morreu em um acidente de avião em maio deste ano, usou seu perfil no Instagram para responder algumas perguntas e curiosidades sobre o cantor.

Em um vídeo ao vivo na rede social, Karoline contou que todas as joias de Gabriel, que estavam com ele em uma mochila no momento do acidente, foram roubadas.

“Todas as peças de ouro dele foram roubadas no acidente. Infelizmente. Na mochila dele tinha um compartimentozinho que ele colocava as joias dele. Tudo foi embora. Que as pessoas que estão com esses objetos sejam abençoadas porque isso tem um grande significado para a gente, até porque ele criava, ele desenhava e bolava tudo que usava. A gente tem um ourives lá em João Pessoa que fazia todas as peças para ele. Mais do que o ouro, tinha um valor sentimental porque era uma obra dele”, contou.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Em seguida, Karoline revelou como recebeu a notícia da morte de seu noivo, que aconteceu justamente no dia de seu aniversário. Ela contou que não viu nenhuma notícia na TV ou no rádio e que estava na praia com amigos no momento do ocorrido. Quando voltava para o carro para ir embora, recebeu uma ligação de Andrezinho, que cuidava da agenda do Gabriel.

“Ele já sabia o que tinha acontecido. Quando estava fora do carro, o saxofonista ligou e disse que tinha acontecido alguma coisa com Gabriel. Não olhei Instagram, não liguei rádio. Voltamos para casa. Recebi muitas ligações. Foram 40 minutos até em casa. A gente de fato não sabia de nada. Uma amiga minha que mora em Sergipe me ligou e disse que estava indo para o local do acidente. Precisei de três confirmações para saber que Gabriel tinha partido”, continuou.

Três meses depois do acidente, Karoline afirma que ainda não sonhou com Gabriel e diz que está se apoiando na fé para seguir em frente.

“A gente segue firme porque ele tá num lugar muito melhor que a gente. Minha preocupação era que ele tivesse sofrido, mas ele não sofreu. Já estava tudo preparado nos céus para ele ser recebido da melhor forma. Coisas que fogem do nosso entendimento. Só a fé que explica”.

Leia mais: Menina de 10 anos impede irmão de ser enforcado no elevador

+ Jovem homenageia pai morto em guerra com fotos tocantes

PODCAST De onde tirar forças para enfrentar a dor