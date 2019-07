No Programa da Maisa, Mariana Xavier responde hater e fala sobre o corpo

A atriz Mariana Xavier participou do “Programa da Maisa” neste sábado (20) e, no quadro em que são lidos posts sobre os convidados, respondeu a um hater. “Essa Mariana não tem espelho em casa, gente?! Agora é moda falar que tem orgulho do peso! Duvido que ela já não fez um monte de dieta! Hipocrisia”, escreveu um seguidor que teve sua mensagem lida no ar.

“Sim, eu já fiz muito dieta, eu já fiz muita besteira com meu corpo, eu já tomei muito remédio pra emagrecer. E é justamente por isso que eu compartilho minhas histórias para evitar que outras meninas passem pelo que eu passei”, respondeu Mariana. “Eu nunca disse que tenho orgulho de ser gorda. O que eu disse é que tenho orgulho da consciência que meu peso não mede meu valor.”

+ VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Depois de ser muito aplaudida pela plateia, Mariana ainda ouviu de Maisa “se isso não é arrasar, então o que é um arraso? Acho que esse hater nunca mais vai falar algo da Mari. Tem que ter muita coragem, né? A pessoa está feliz, empoderando outras, mas tem que vir alguém criticando.”

A cantora Ludmilla, que recentemente assumiu seu namoro com uma de suas bailarinas, Brunna Gonçalves, também participou neste sábado do programa comandado por Maisa nas tardes do SBT.

"Não me orgulho de ser gorda, eu me orgulho de saber que meu peso não mede o meu valor", Mariana Xavier. 👏👏😲👊 #ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/ntLfgwqGks — #ForSiℓvioSαntosSBT™ (@Jacquelineldsr) July 20, 2019

+ Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA