Pedro Bial vai participar de programa no SBT

Pedro Bial vai para o SBT para participar do “Programa da Maisa“, que vai ao ar aos sábados à tarde. O apresentador do “Conversa com Bial“, da TV Globo, vai dividir o sofá com a também jornalista Rachel Sheherazade.

A participação dele é uma troca de gentilezas, já que o SBT já havia liberado Maísa para participar do programa do apresentador da TV Globo. O episódio deve ir ao ar no próximo dia 3 de agosto, de acordo com o colunista Flávio Ricco.

