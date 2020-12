Na UTI, Nicette Bruno piora e seu estado é muito grave

Internada na UTI desde 29 de novembro com Covid-19, a atriz Nicette Bruno teve uma piora e seu estado de saúde é considerado muito grave

A informação é do boletim médico divulgado neste domingo pelo hospital Casa de São José, no Rio de Janeiro e obtido pela Folha de São Paulo.

Aos 87 anos, teve complicações por conta da infecção pelo novo coronavírus e está intubada. Uma de sua filhas, Beth Goulart tem pedido, em publicações do Instagram, orações diárias para a mãe. Na última publicação, no sábado pela manhã e , antes, portanto do mais recente boletim médico, a informação era de que a atriz havia melhorado, embora seu quadro ainda era grave, conforme explicou Beth Goulart nesta postagem:

