Filho de Neymar vai ganhar irmãozinho

Neymar Jr, que se recupera de uma lesão e está afastado do Paris Saint-Germain, aproveitou a folga para se declarar para o filho, Davi Lucca.

No seu perfil no Instagram, o craque postou uma foto curtindo um dia de piscina com o Davi e escreveu: “Não importa a idade que você tenha, farei o que meu pai sempre fez comigo… assim seremos melhores amigos pro resto da vida meu filho. Papai te ama meu melhor amiguinho.”

Em breve, Davi vai ganhar um irmãozinho! A mãe do pequeno, Carol Dantas, está está grávida pela segunda vez. A influencer foi pedida em casamento por Vinícius Martinez durante uma viagem para Fernando de Noronha.

Esta é a primeira vez que o jogador fala sobre o filho desde que o pequeno recebeu da mamãe a notícia de que vai ganhar um irmãozinho.