Nego do Borel é investigado por estupro e expulso da “Fazenda”. Entenda o caso

A Polícia Civil de São Paulo investiga o cantor Nego do Borel por estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello. Nesta madrugada, os dois integrantes do elenco do reality show A Fazenda 13, da Rede Record, protagonizaram um momento, no qual Dayane teria sido vítima de um ato sexual sem consentimento.

Com isso, a emissora anunciou na noite deste sábado a expulsão de Nego do Borel. Em nota para o UOL, a Record informou que “uma equipe multidisciplinar” analisou as imagens e também ouviu a vítima e outros participantes antes de tomar a decisão.

🚨 É OFICIAL! Nego do Borel está fora da A Fazenda, após uma longa análise jurídica criteriosa, foi constatado quebra no regulamento. Os demais detalhes, 22:30h ao vivo na @recordtvoficial #AFazenda — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 25, 2021

A equipe jurídica da modelo registrou uma ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP). Na tarde deste sábado (25), Dayane foi chamada pela equipe do programa, assim como Nego do Borel.

Segundo a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, a participante foi atendida por psicólogos e pela direção do programa. “Estamos desde as primeiras horas do dia acompanhando tudo, juntamente com o corpo jurídico da RecordTV e toda a direção do programa, para apuração rigorosa e total esclarecimentos dos fatos”, escreveu Galisteu.

O pronunciamento dela ocorreu após os patrocinadores pediram a expulsão de Nego do Borel do reality show.

Entenda o caso

A modelo, que estava embriagada, se deitou em uma das camas do quarto. Deitado no mesmo lugar, Borel insistiu para passar a noite com Dayane.

Os outros participantes alertaram Nego e perguntaram se a modelo estava confortável com a situação. No entanto, Dayane não conseguiu responder nada. Os dois continuaram na mesma cama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Em imagens do programa, os internautas notaram barulhos e movimentos embaixo do edredom, sugerindo o ato sexual. Dayane pediu para Nego parar, “porque tinha uma filha”.

Estupro não é entretenimento

O fato da direção não intervir em nenhum momento, somado com a transmissão da agressão para todo o Brasil, gerou questionamentos necessários nas redes sociais em relação à postura da emissora.

Segundo a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 8 minutos um estupro é cometido no país. Sendo assim, vale ressaltar que a exibição de um crime em rede nacional corrobora com a naturalização e impunidade da violência contra mulher.

Veja abaixo alguns questionamentos feitos por parlamentares, ativistas e demais internautas sobre o episódio:

Continua após a publicidade

Estupro não é entretenimento, é crime! Mais do que a expulsão de Nego do Borel da Fazenda 13, é preciso que ele seja responsabilizado. A Record não pode ser conivente mais um minuto e fechar os olhos para esse crime contra nossas mulheres! Já basta da cultura do estupro! — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) September 25, 2021

É um horror!!!!!!!

Estou estarrecida, no vídeo completo da pra ouvir ele dizendo, “ta acabando, calma” e ela pedindo pra ele parar pois tem uma filha…. Gente isso é inaceitável, não pode ficar assim!!!! — Princesa Consuela Banana Hammock (@gsaldanha27) September 25, 2021

O que a Record está fazendo não é entretenimento, o Nego do Borel já deveria ter sido expulso desde a primeira semana ESTUPRO NA FAZENDA/ ESTUPRO NA RECORD/ NÃO É NÃO pic.twitter.com/BndeZYeCUA — deiv¡d. 🍎 (@devxnitter) September 25, 2021

Violência sexual não é entretenimento! Estupro não pode ser tolerado pela audiência! #NãoÉNão — Iza Vicente (@IzaVicent) September 25, 2021

Estupro não é entretenimento pra ser anunciado apenas no “ao vivo”. Se quiserem tomar providências, que seja o quanto antes. Eu tô HORRORIZADA. https://t.co/y6gIs8XWlG — Ana Carla 💎 (@Anacarla_pb) September 25, 2021