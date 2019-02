Não veremos Meghan e Harry por um tempo; saiba o motivo

Com um filho a caminho, Meghan e Harry merecem ter um tempo fora dos holofotes. Por isso, os dois devem tirar uma licença dos afazeres reais e devem ficar afastados de aparições públicas.

Segundo a Cosmopolitan, ainda não se sabe quanto tempo o duque e a duquesa de Sussex ficarão distantes da mídia, mas existem algumas especulações. Uma delas é baseada nas licenças tiradas por Kate e William.

Para cada filho, a duquesa de Cambridge tirou um tempo de descanso diferente. Quando teve George, por exemplo, ela ficou apenas um mês “de molho”. Quando teve Charlotte, foram cinco meses, enquanto a licença depois de Louis durou seis meses.

Enquanto isso, o príncipe William tirou duas semanas de folga depois de George e Charlotte, mas nenhuma licença quando Louis nasceu.

Também podem ser consideradas as regras britânicas quanto às licenças maternidade e paternidade. Por mais que a lei geral do país – que Kate e William usaram – garanta seis meses para as mães e duas semanas para os pais, existe a “licença paternal compartilhada“.

Nela, tanto o pai quanto a mãe podem dividir 50 semanas de licença. Eles podem escolher entre separar essas semanas em blocos ou ficar o tempo todo de folga de uma só vez.

