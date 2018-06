Nanda Costa e namorada Lan Lanh fazem música linda contra o preconceito

Juntas há alguns anos, a atriz Nanda Costa, 31 anos, e a percussionista Lan Lanh, 50 anos, assumiram publicamente o relacionamento no Dia dos Namorados, celebrado na última terça-feira (12), em publicação no Instagram. Além das declarações de amor públicas, nesta quinta (14), elas compartilharam um vídeo em que aparecem cantando uma composição própria contra o preconceito.

“Por que você não aceita e vai viver a sua vida? Amor de igual é igual, normal, não faz mal nenhum. Não fique triste, mas nem de brincadeira. Amor é bom e amar é sonho meu, de manhã, novamente vamos acordar”, diz a letra da canção que se encerra com “Sol nasceu, dois em um. Novamente, vamos acordar. Me diz que isso é normal. Não é comum, mas é normal.”

No vídeo, as duas cantam e Nanda toca violão, enquanto Lan Lanh faz a percussão, em uma melodia deliciosa. “Nossa última parceria musical foi ‘Aponte’, que compomos com a imensa pretenção de termos a voz de Maria Bethânia. E não é que rolou lindamente!? Acabamos de fazer mais uma: ‘Não é comum mas é’ e essa música ficaria linda na voz de quem?! Diz ai galera!?”, escreveu Lan Lanh na legenda do vídeo divulgado em seu Facebook.