Elas representam todas as áreas e campos do conhecimento da sociedade. Conheça essas mulheres que, por meio de movimentos, livros e plataformas digitais, carregam um poder de luta contra a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher.

Carla Harris

Vice-presidente e diretora da Stanley Morgan, uma das maiores instituições financeiras do mundo, a americana mudou a política de contratação, aumentando a diversidade. Ainda estimula líderes a fazer o mesmo.

Cristiana Bedei

A jornalista italiana é especializada em histórias sobre questões de gênero e feminismo. Apresentou um levantamento sobre a discrepância do espaço para mulheres e homens na arte que teve impacto internacional.

Naila Chowdhury

Nascida em Bangladesh, a empresária da tecnologia utiliza essa ferramenta para dar às mulheres mais poder econômico e aumentar o acesso delas aos cuidados de saúde. Também capacita vítimas de ataque de ácido, crime frequente em seu país.

Dawn Cavanagh

Diretora da Coalizão das Africanas Lésbicas, movimento criado em 2004 e presente em 19 países do continente, a sul-africana luta pelos direitos da comunidade LGBT, assegurando que leis sejam cumpridas.

Marjane Satrapi

Persépolis é a autobiografia da escritora e cineasta iraniana, com foco na degradação da situação da mulher durante a revolução no seu país. Ela acredita que a arte é o meio mais eficaz de atingir a igualdade.

Zainah Anwar

A jornalista malaia é diretora do Musawah, movimento feminista islâmico, e cofundadora das Irmãs do Islã, entidade que garante bolsas para estudos sobre feminismo a mulheres que seguem a religião.

Monique Evelle

Aos 23 anos, é uma jovem líder do feminismo negro no Brasil. Criou, em 2011, a rede Desabafo Social, que leva a alunos negros e da periferia informação sobre direitos humanos. É da equipe do Profissão Repórter, da TV Globo.

Aos 20 anos, a ativista paquistanesa, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, anunciou no mês passado que seu fundo já alcançou a quantia necessária para garantir a educação de 100 mil meninas em países em desenvolvimento.

Jout Jout

A youtuber brasileira Julia Tolezano, 26 anos, discute temas femininos que vão desde como usar um coletor menstrual até as faces inconscientes do machismo. O canal JoutJout Prazer tem mais de 1 milhão de seguidores.

A atriz é uma das fundadoras do movimento Time’s Up. Já disse que, no começo da carreira, era comum a chamarem de burra por ser loira e desejar trabalhar no cinema. Tornou-se uma poderosa produtora de projetos femininos.

