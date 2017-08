10 famosas que têm orgulho das mulheres que amam

Nesta terça-feira (29) o Brasil inteiro celebra o Dia da Visibilidade Lésbica. Em todo o país, mulheres demonstram o amor e o carinho por suas namoradas e esposas.

Para comemorar a data e o amor, reunimos declarações de famosas que tem muito orgulho das mulheres que amam – seja aqui no país ou mesmo no exterior.

Leia mais: 10 famosas que levantam a voz pelos direitos das mulheres

1. Daniela Mercury e Malu Verçosa

“O amor me beijou na boca. A arte personifica o amor e ele vira poesia porque, como o amor, a arte não tem explicação. O amor ganhou nome, sobrenome e família. Família já é coisa de paixão. Como explicar o que não se explica? A gente compara com o céu, com o mar, com a terra, porque é o que a gente pode ver, sentir e tocar. Porque a natureza é vida e a vida é tudo que há. Malu, eu não te largo.” (Daniela Mercury, Instagram)

2. Fernanda Gentil e Priscila Montandon

“Eu nunca tive que tomar uma decisão de viver ou não viver como eu achava correto. Isso desde cedo meus pais me ensinaram muito. A gente se apaixona e se encanta sempre por caráter, não por carcaça.” (Fernanda Gentil, Domingão do Faustão)

3. Ana Carolina e Leticia Lima

“Nos amamos desde o primeiro dia que nos dissemos ‘Oi muito prazer.’ Nos amamos porque somos honestas com nossos defeitos e qualidades. Nos amamos porque o que nos comunicamos sem palavras é muito especial. Ela não quer me transformar em outra pessoa. Eu, se pudesse, triplicaria a Leticia pra ter várias e amar mais, sorrir mais e ser ainda mais feliz do que ela já me faz!” (Ana Carolina, Instagram)

4. Maria Gadu e Lua Leça

“Completamente linda. [Estamos juntas] há quatro anos.Tenho muito orgulho dessa relação.” (Maria Gadú, Programa do Jô)

5. Ellen DeGeneres e Portia de Rossi

“Estamos muito apaixonadas. Eu tenho muita fé que nos amamos. Ontem ela me disse ‘você é tudo para mim’. E eu respondi que ontem acordei com o seguinte pensamento: ‘ela é tudo para mim’. Estamos conectadas.” (Ellen DeGeneres, The Howard Stern Show)

6. Samira Wiley e Lauren Morelli

“O casamento é maravilhoso. Eu adoro. As pessoas me perguntam se o relacionamento é diferente. Eu não enxergo uma real diferença. O que muda é que agora eu vejo nós duas como uma unidade, e não me enxergo mais como um ser individual.” (Samira Wiley, PEOPLE)

7. Sarah Paulson e Holland Taylor

“Holland disse algo muito sábio para mim uma vez: ‘Tudo o que temos é o agora’ (…) Eu tenho a grande sorte de estar com alguém mais velha e mais sábia do que eu. Essa perspectiva faz muito bem a mim, em termos de pensar no poder de permanecer no momento. Porque isso é realmente tudo o que temos. É uma coisa muito poderosa.” (Sarah Paulson, The Guardian)

8. Bruna Linzmeyer e Priscila Visman

“Eu sempre segui meu coração. Eu me apaixono por uma pessoa. Um dia me apaixonei por uma pessoa e era uma mulher. Eu tive o coração aberto para saber de onde vinha o desejo.” (Bruna Linzmeyer, Domingão do Faustão)

9. Rafaela Silva e Thamara Cezar

“Ao seu lado tudo fica mais tranquilo.” (Rafaela Silva, Instagram)

10. Cynthia Nixon e Christine Marinoni

“Casamento nunca foi um objetivo para minha vida… Mas, ao meu ver, Christine e eu lutamos tanto por nosso relacionamento e tivemos um casamento tão bonito.” (Cynthia Nixon, News)