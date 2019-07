Alugueis atrasados e ordem de despejo: Naiara Azevedo fala de dificuldades

Naiara Azevedo, dona dos Hits ’50 reais’ e ‘Rapariga Digital’, está vivendo o melhor momento de sua carreira de cantora. Com agenda de shows lotada, Naiara falou no programa “Encontro” nesta segunda (22) que nem sempre foi assim. Durante uma conversa sobre o tema Desemprego no Brasil, a cantora disse que enfrentou dificuldades financeiras antes de alcançar a fama.

A convidada Juliana, que está em busca de emprego há dois anos, sensibilizou a artista, que compartilhou momentos difíceis de quando ainda precisava alugar um apartamento. “Teve uma vez que atrasei sete aluguéis. Não tinha condição. Era aluguel, condomínio, tudo atrasado. Já recebi uma notificação de ordem de despejo do apartamento que eu alugava.”

Formada em estética e com pós-graduação, Naiara já havia falado sobre o começo da carreira no programa Altas Horas. Ela comentou que diziam para não seguir a carreira de cantora por causa do seu corpo.

Mas a artista não desistiu e hoje inspira outras pessoas com a sua história. “As pessoas diziam: para de cantar, mulher cantando sertanejo não vai dar certo nunca. Ainda gorda? Você não vai fazer sucesso nunca.” contou.

“Eu sempre tive a quem recorrer, se eu pedisse pro meu pai me ajudar a pagar aluguel ele faria, eu que não quis”. disse a cantora.

