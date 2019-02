Livros de Walcyr Carrasco estimulam crianças a crescer sem preconceitos

A infância é o momento em que absorvemos aprendizados para a vida toda, que vão além de disciplinas como português ou matemática. É quando somos pequenos que formamos nosso caráter e nossa índole, conforme aquilo que vivenciamos.

E por ser uma época tão importante da vida, a infância é o momento ideal para aprender sobre viver com as diferenças e respeitar ao próximo. Crianças que aprendem desde cedo sobre amizade, compaixão e solidariedade, estão preparadas para uma vida adulta sem preconceitos. E uma grande ajuda nesse quesito é a literatura.

Pensando nisso, o dramaturgo e escritor Walcyr Carrasco criou uma forma de ensinar às crianças a crescerem sem preconceitos e a lidar com as diferenças. Em três obras publicadas pela Editora Moderna e com ilustração de Ana Matsusaki, o autor aborda temas como discriminação, bullying e diferenças sociais.

Saiba mais sobre as obras:

Laís, a Fofinha: a personagem que dá nome ao livro sofre bullying na nova escola devido ao fato de ser gorda. Cansada dos julgamentos, Laís inventa dietas malucas que colocam sua saúde em risco e se torna uma criança triste, mas depois ela encontra uma oportunidade de superação. A lição que este livro traz é a de aceitação própria e de como questões estéticas são irrelevantes.

A Ararinha do Bico Torto: a temática central deste livro é o preconceito em relação a deficiências físicas. A história gira em torno de uma arara que nasceu com o bico torto, que não conseguia se alimentar e que foi rejeitada pela família. Mas ela teve a sorte de encontrar o garoto Mário, que a alimentou e tornou seu amigo.

Pituxa, a Vira-Lata: o livro conta a história de Alice, garota rica que adora seus dois pastores-alemães. Sempre que saía com sua mãe, a menina se incomodava com a presença de um catador de papelão acompanhado de sua cadela vira-lata, Pituxa. Em um certo dia o catador morreu e a mãe de Alice acolheu o cachorro. Após uma reviravolta na vida da garotinha, Pituca ganhou uma grande importância para ela e todos.

Leia também: Ovo que bateu recorde no Instagram é campanha sobre um assunto sério

+ WhatsApp cria ferramenta anticuriosos

Siga CLAUDIA no Instagram