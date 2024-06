Morre o ator Donald Sutherland, aos 88 anos

O ator Donald Sutherland morreu nesta quinta-feira, 20, aos 88 anos. A informação foi publicada pelo filho dele, Kiefer Sutherland, no X (antigo Twitter). A agência que o representava informou à revista Variety que a morte aconteceu em decorrência de uma “longa doença”, não especificada.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024