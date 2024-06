Morre a atriz Jacqueline Laurence, aos 91 anos

Nascida em Marselha, na França, em 1932, Jacqueline veio ainda adolescente para o Brasil, acompanhando o pai. Ainda nos anos 1950, fez parte da primeira turma da Fundação Brasileira de Teatro (FBT).

Ela estreou na TV em 1972 na novela “Uma Rosa com Amor”. Mesmo sem se naturalizar brasileira, ela construiu a carreira por aqui, atuando em sucessos como “Dancin Days” (1978), “Água Viva” (1980), “Guerra dos Sexos” (1983), “Cambalacho” (1986), “Top Model” (1989) e “Cobras e Lagartos” (2006).

Jacqueline passou pelas principais emissoras do país, atuando também na extinta Manchete, SBT, Cultura, Band e Record. Seu último trabalho na TV foi uma participação especial na novela “Salve-se Quem Puder”, em 2020. Até a última atualização desta reportagem, as informações sobre o velório e enterro da atriz não foram divulgadas.

