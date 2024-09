Morre Fábio Arruda, consultor de etiqueta na TV, três dias após cateterismo

O consultor de etiqueta Fábio Arruda faleceu na noite do último sábado (07), aos 54 anos. A notícia foi divulgada pelo Portal Leo Dias e confirmada por amigos próximos. Fábio foi encontrado sem vida em sua residência por uma funcionária. A morte foi registrada como ‘natural’, indicando um possível infarto.

O que diz o laudo?

O laudo policial diz que “não foi constatado eventuais lesões corporais e o fato está sendo registrado no 27º Distrito Policial como morte natural”.

O documento ainda indica que “o referido apresentador faleceu em sua residência […] Segundo informações colhidas, ele fez um procedimento de cateterismo, a cerca de três dias atrás, foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da residência”.

O cateterismo é um exame que permite diagnosticar e tratar doenças cardíacas.

Quem foi Fábio Arruda

O artista se destacou no Brasil como especialista em etiqueta e comportamento, sendo frequentemente convidado para programas de televisão para compartilhar dicas sobre boas maneiras, postura e estilo de vida.

Formado em comunicação social, Fábio também estudou moda e etiqueta na Europa, onde aprofundou seu conhecimento em comportamento social e elegância.

