Danni Suzuki revela que foi traída diversas vezes por ator famoso

Durante uma entrevista ao podcast “Tá Benito”, a atriz e apresentadora Danni Suzuki compartilhou detalhes de seu relacionamento com o ator português Ricardo Pereira. Segundo Suzuki, a relação, que durou um ano e meio, até meados de 2007, foi marcada por uma série de traições: “Me chifrava bastante”, declarou.

Danni e Ricardo falaram sobre as traições anos depois

Segundo a atriz, ambos tiveram a oportunidade de conversar sobre as traições anos após o término. Suzuki conta que Ricardo afirmou ser completamente imaturo na época. “A gente era muito novo. Foi uma sequência.”

“Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais. E quando a gente se separou, ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu”, declarou Danni.

Suzuki não traiu Ricardo Pereira em 2007

No ano do término, Suzuki relembrou o dia em que foi fotografada em um restaurante ao lado do também ator Ricardo Tozzi. Após a publicação das imagens, os grandes veículos de mídia passaram a afirmar que a atriz estava traindo Ricardo Pereira, e que o affair com Tozzi havia sido o pivô da separação.

“Quando me separei do Ricardo Pereira, duas semanas depois, eu estava no Leblon almoçando com o Ricardo Tozzi e minha mãe. Na outra esquina, em outro restaurante, estava o Ricardo Pereira tomando chope sozinho. A gente tinha acabado de se separar. Um paparazzo fotografou ele sozinho, e eu e o Tozzi do outro lado, e deram na revista como se o Tozzi fosse o pivô da separação. Ainda demorei para explicar para o Ricardo que não foi nada disso”, disse ela, que chegou a namorar Tozzi (mas apenas um ano depois).

O namoro com Ricardo Tozzi

Suzuki explicou que, mesmo tendo namorado Tozzi posteriormente, a relação dos dois acabou se transformando em uma grande amizade. “A gente fez par na novela ‘Bang Bang’. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria”, declarou.