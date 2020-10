Aos 77 anos, morre o ator Cecil Thiré

Atualizado em 9 out 2020, 15h16 - Publicado em 9 out 2020, 15h15

Morreu de causas naturais nesta sexta-feira (9) o ator e diretor Cecil Thiré. Aos 77 anos, ele sofria do mal de Parkinson e faleceu enquanto dormia em sua casa, no Rio de Janeiro.

Filho da atriz Tônia Carrero com o artista plástico Carlos Arthur Thiré, Cecil estreou no cinema aos 9 anos, fazendo uma pequena aparição no filme Tico-tico no fubá, estrelado por sua mãe.

Por anos, o ator trabalhou na Globo, emissora que se destacou nos papéis de Mário Libertado (Roda de Fogo) e Adalberto (A Próxima Vítima), além de ter participado de novelas como Top Model, Sol de Verão e Espigão.

Thiré também dirigiu diversos filmes, entre eles O Diabo mora no sangue, O Ibrahim do subúrbio e Os Mendigos. Seu último trabalho foi na Record, interpretando o personagem Eduardo Sotero na novela Máscaras.

Cecil teve quatro filhos: Miguel Thiré, Carlos Thiré, Luísa Thiré e João Cavalcanti Thiré. Em vídeo, Luisa disse que seu pai “merecia ter o velório mais lindo mundo, cercado de gente que ele ama. Papai foi um guerreiro. Lutou pela democracia, pela arte, lutou pelo teatro. Teve quatro filhos, sete netos e foi um guerreiro até o último minuto.”