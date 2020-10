Globo suspende Malhação. Malvino Salvador e elenco são dispensados

Atualizado em 8 out 2020, 10h08 - Publicado em 8 out 2020, 10h02

A Rede Globo decidiu adiar a nova temporada de Malhação para 2022. O elenco da novela, escrita pela atriz e roteirista Priscila Steinmann, está sendo dispensado pela emissora,segundo o jornal Extra.

Malvino Salvador, Carol Castro, Regiane Alves, Marcello Novaes e Mel Lisboa estão entre os atores princinais da nova fase, intitulada Transformação. Não há previsão de retorno das gravações.

De acordo com a emissora, as reapresentações das temporadas anteriores da novela vão preencher a programação de 2021. A estreia do projeto estava prevista para maio deste ano, mas a pandemia suspendeu as gravações. segundo o jornal O Globo, a necessidade de redução de custos pesou na decisão pelo adiamento.