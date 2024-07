Morre a atriz Cintia Grillo, aos 69 anos

A atriz Cintia Grillo morreu na quarta-feira (03), aos 69 anos. A informação foi confirmada pelo marido, o cantor Flávio Venturini. A causa da morte não foi revelada e o velório acontece nesta quinta-feira (04), no Cemitério São Pedro, em São Paulo. Depois, o corpo será levado para o Crematório da Vila Alpina.

“Hoje perdi minha ‘Princesa’. Cintia Grilo foi a inspiração para compor a música Princesa. Descanse em paz minha querida e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa”, escreveu o cantor, postando fotos ao lado dela nas redes sociais.

Cintia conquistou a fama nos anos 1970 fazendo parte das Dzi Croquettas, versão feminina do musical Dzi Croquettes.

Na década de 1990, atuou em novelas como “Quatro Por Quatro” e “Salsa e Merengue”, abandonando a atuação em 2001, após a morte do filho, o cineasta Rodrigo Hammen, em um acidente de carro.

Venturini ganhou mensagens de consolo de diversos famosos na postagem. “Querido, sinto muito, receba todo meu carinho”, escreveu Daniela Mercury. “Querido… Muita Luz no caminhar dela, e no seu coração”, postou a atriz Elizabeth Savalla. “Deus te conforte, meu querido”, disse Ivete Sangalo. “Ô, irmão querido, receba meu abraço fraterno com os mais sinceros sentimentos”, comentou o cantor Chico César.

