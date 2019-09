Heloísa Périsse começa nova fase no tratamento contra o câncer

Heloísa Périsse está travando uma luta contra um tumor nas glândulas salivares. Recentemente, a atriz passou por um procedimento cirúrgico para tratar a doença, e agora faz sessões de quimioterapia para se recuperar totalmente.

Na segunda-feira (9), Heloísa celebrou em suas redes sociais que estava chegando na metade de seu tratamento. “Fim da terceira quimio. Cheguei no meio do tratamento! Em nome de Jesus”, comemorou.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Périsse ainda fez uma live em sua conta no Instagram para falar um pouco mais do momento delicado que está vivendo. “Eu estou aqui só pra dizer para vocês o meu mantra do momento, que é: nada pedir, muito a agradecer. Só isso”.

A doença pegou a atriz de surpresa no início do mês de agosto, mas ela se mostrou positiva com relação à situação. “Sou forte, vou fazer sessões de radioterapia, quimioterapia e o que for. Daqui a pouco, estou a mil de novo”.

Leia mais: As “enfermeiras” famosas de Heloisa Périssé

+ Suspendida decisão que permitia apreensão de livros na Bienal do Rio

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?