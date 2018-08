Veja os mimos que os convidados do casamento de Camila e Klebber ganharam

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo reuniram amigos e familiares em Jericoacoara, no Ceará, para a cerimônia de casamento que acontece logo mais, na tarde deste sábado (25). Quem chegou ao destino paradisíaco contou com toda a hospitalidade e o capricho dos noivos, que deixaram mimos especiais nos quartos do hotel.

Uma pequena bolsa com desenho de aquarela guardava um kit de boas-vindas, que continha máscaras faciais, protetor solar, aviso de porta e uma garrafinha com areia e uma mensagem.

Uma caixa forrada em tecido com biscoitos e toalhas personalizadas também voltará na mala de quem passar pela festa.