Madrinhas de Camila Queiroz usarão estampa exclusiva no casamento

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo estão caprichando nos detalhes do casamento, que acontece neste sábado (25), na praia de Jericoacoara, no Ceará. Prova disso é que até as madrinhas ganharam atenção especial.

Para o grande dia, a noiva encomendou uma estampa exclusiva para a estilista Lethicia Bronstein – responsável também por seu vestido. As eleitas de Camila usarão uma padronagem em tons de rosa com elementos florais. Foram fabricados mais de 100 metros do tecido, já devidamente distribuídos entre elas junto dos convites.

A cerimônia terá doze madrinhas, entre elas as atrizes Vanessa Giácomo, Cássia Kiss, Antonia Morais e Drica Morais, além de alguns padrinhos famosos, como Walcyr Carrasco, Wagner Santisteban e Joaquim Lopes.