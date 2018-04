Reveja os melhores momentos dos finalistas do ‘The Voice Kids’

A terceira temporada do The Voice Kids chegou a reta final e no próximo domingo (8) será revelada a voz campeã dessa edição. O time Cláudia Leite é representado por Neto Junqueira, as sertanejas Simone & Simaria são representadas por Eduarda Brasil e Mariah Yohana e Talita Cipriano são as finalistas do time Carlinhos Brown.

O time do cantor tem duas candidatas devido a uma reconsideração na contagem de votos. Entenda o caso.

Para aquecer para a grande final, vamos relembrar algumas apresentações que marcaram a trajetória dos finalistas?

Eduarda Brasil

Em sua primeira apresentação, Eduarda cativou o público e recebeu muitos elogios dos técnicos, com o Forró do Xenhenhem (clique para assistir ao vídeo), da Elba Ramalho. A paraibana virou todas as cadeiras dos jurados. “Apresentação linda, desenrolada, você tem muito para crescer aqui”, comentou Simone.

Neto Junqueira

Com um timbre diferenciado e uma forte presença de palco, Neto levantou a platéia e empolgou os jurados na fase de shows ao vivo, ao som de Do seu Lado (clique para assistir ao vídeo), de Nando Reis. “Essa rouquidão dele é algo surpreendente. Indica que temos grandes candidatos para final”, afirmou Brown após a apresentação do garoto.

Mariah Yohana

A paraibana Mariah brilhou muito em sua segunda apresentação ao vivo cantando Biquíni de Bolinha Amarelinha Tão Pequenininho (clique para assistir ao vídeo), a menina trouxe alegria e doçura em sua interpretação. “Eu mal conseguia respirar de tanta emoção, aí veio essa alegria toda, parecia um bocado de pirulito”, revelou Claudia Leite.

Talita Cipriano

A adolescente é filha de Denise Cipriano, cantora do grupo Fat Family, e impressionou os jurados e o público cantando Fim de Tarde (clique para assistir), sucesso da banda em 2001. Ao fim da apresentação, a mãe de Talita subiu ao palco e deu uma canja ao lado da jovem.