Meghan Markle quebra mais um protocolo real com o seu look

Novata quando o assunto se trata dos protocolos reais, Meghan Markle, 37 anos, acabou deixando passar uma regra de etiqueta pra lá de importante nesta última quarta-feira (29).

Em evento beneficente ao lado de seu marido, o príncipe Harry, a atual Duquesa de Sussex foi assistir a um musical com um look inadequado segundo as normas da família real.

Com um modelo chamado vestido-smoking, Meghan não usou uma meia calça e, segundo as tradições, quando uma mulher da nobreza deixa suas pernas de fora, ela tem que usar o item.

“Você nunca vê uma mulher da nobreza sem suas meias-calças. Eu diria que essa é realmente a única regra dura e firme em termos do que a rainha requer”, afirmou a especialista em família real, Victoria Arbiter.

Veja o look completo de Meghan no evento:

