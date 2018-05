Depois de trocarem alianças no último sábado (19), Meghan Markle e Príncipe Harry, 36 e 33 anos, não poderão seguir para a viagem de lua de mel. A partida precisou ser adiada em função do início das comemorações do aniversário do Príncipe Charles, no próximo dia 22, onde a Duquesa de Sussex fará a primeira aparição como membro da realeza. O herdeiro do trono britânico completará 70 anos em novembro.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o evento acontecerá nos jardins do Palácio de Buckingham, em Londres, para homenagear organizações de caridade e outras instituições que o pai de Harry tem apoiado ao longo da vida. No total, são esperados quatrocentos convidados.

Até agora, o destino escolhido pelos recém-casados ainda é um mistério, mas a imprensa britânica especula que será para um campo exclusivo de safári em Botswana, local que curtiram juntinhos pouco antes do anúncio do noivado. Fontes próximas à atriz afirmam que ela pretende gastar, do próprio bolso, 120.000 libras esterlinas (537.000 reais, aproximadamente) no passeio.