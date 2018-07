Bolo do casamento de William e Kate será servido no batizado de Louis

A família real inglesa costuma caprichar no significado por trás de ações importantes e não poderia ser diferente no batizado de príncipe Louis, quinto na linha sucessória, que acontece nesta segunda-feira (9). Uma das camadas do bolo de casamento de seus pais, William e Kate, serão servidos aos convidados. O mesmo aconteceu no batismo de seus irmãos mais velhos, George, 4 anos, e Charlotte, 3 anos.

O bolo é de autoria de Fiona Cairns e tinha originalmente 8 andares. Feito com 17 frutas, ele foi coberto por 900 flores e folhas de açúcar.