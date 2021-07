Família Real, Pose e Britney são indicados ao Emmy 2021

O Emmy 2021, marcado para 19 de setembro nos Estados Unidos, tem produções queridinhas do público na lista de indicações, como The Crown e Wandavision.

Os streamings lideram a premiação, sendo que a HBO tem 130 indicações, Netflix conta com 129 e a Disney+ ocupa o 3º lugar, com 71. Inclusive, o sucesso de Emily in Paris, da Netflix, colocou a série na lista das indicações a melhor série de comédia.

Além da consolidação das plataformas de vídeo, outro destaque na lista é a diversidade. Pela primeira vez uma atriz trans, a Mj Rodriguez, foi indicada para uma das categorias mais importantes da premiação. Mj interpretou Blanca na série Pose, que tem como pano de fundo o cenário da comunidade LGBTQIA+ nos anos 1980. Ela irá concorrer na categoria de melhor atriz em série de drama.

Ao lado de Pose, The Crown, Bridgerton, This is US e The Handmaid’s Tale concorrem na categoria de melhor série de drama. The Crown, da Netflix, lidera a lista com 24 indicações e é seguida por Wandavision, da Disney+, com 23.

Digno de um roteiro de filme, os problemas da família real britânica expostos por Meghan Markle e Harry a Oprah também receberam uma indicação. A entrevista concorre na categoria Melhor Documentário ou Especial de Não Ficção, assim como o documentário Framing Britney Spears, que mostra a batalha da cantora para se livrar da tutela do pai.