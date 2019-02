Veja fotos da luxuosa cobertura do hotel onde Meghan fez seu chá de bebê

Meghan Markle ganhou um chá de bebê de seus amigos em Nova Iorque. A celebração foi em um hotel da cidade e lá estavam a estilista Jessica Mulroney e sua ex-colega de ‘Suits’, Abigail Spencer.

O local escolhido foi o The Mark Hotel, no Upper East Side, que faz parte da rede Preferred Hotels & Resorts. Meghan e as amigas ocuparam a cobertura, que tem dois andares, cinco quartos, seis banheiros, quatro lareiras, dois bares e duas salas.

O espaço custa cerca de US$ 75 mil por noite e tem uma vista deslumbrante do Central Park e do Metropolitan Museum of Modern Art.

Abaixo, veja fotos do luxuoso hotel: