Meghan Markle assiste à novela com rainha Elizabeth II

Este será o primeiro Natal de Meghan Markle como parte da família real britânica. E sendo assim, a duquesa de Sussex terá de participar de toda a programação com sua nova família, isso inclui assistir à novela EastEnders, conforme revelou o jornal The Sun.

Acontece que a produção da BBC, cujo primeiro capítulo foi ao ar em 1985, é a favorita da rainha Elizabeth II. EastEnders conta a história da vida doméstica e profissional de pessoas comuns que moram na cidade fictícia de London Borough of Walford, localizada em East End, Londres.

Leia mais: Gêmeos? Barriga de Meghan Markle deixa suspeitas

Meghan e príncipe Harry devem se juntar à rainha em Sandringham, em Norfolk, para as grandes celebrações festivas da realeza. A programação também inclui assistir a uma missa na Igreja de Santa Maria Madalena e participar da grande ceia de Natal. Ao final do dia, a família se reunirá em torno da televisão para assistir ao capítulo especial de Natal da novela, e também ao discurso da rainha.

“A rainha ama EastEnders, e todo Natal, sem falta, a televisão fica ligada e os acordes do tema característico do programa são exibidos. É uma tradição familiar não-negociável”, contou uma fonte próxima à família ao The Sun.

Além disso, o Natal da família real britânica terá outra nova presença. A mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, foi convidada pela própria rainha para participar da festa junto à família.

Leia mais: Por que príncipe William não usa aliança de casamento

+ 11 truques de moda da Família Real que são geniais