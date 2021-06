Saiba quais são os nomes que Meghan e Harry consideram para a filha

Meghan Markle e príncipe Harry estão esperando o nascimento da filha, que deve nascer no verão norte-americano, que começa em 20 de junho. O casal inclusive já tem algumas sugestões de nomes para a pequena.

Durante a gravidez de Archie, em 2019, eles visitaram a cidade de Birkenhead e ouviram sugestões de nomes de crianças em uma escola. Na ocasião, uma menina de 7 anos, chamada Megan Dudley, conversou com a Duquesa de Sussex e descobriu que as duas tinham o apelido de “Meg”, então sugeriu um nome para o bebê.

Ela contou aos repórteres: “Perguntei a ela se chamaria seu bebê de Amy se tivesse uma filha, e ela disse: ‘É um nome muito bonito, gosto dele. Teremos que pensar sobre isso.‘“

No mesmo período, Harry se interessou pelo nome “Lily”, dado a uma das crianças dessa escola. Ele perguntou à mãe da menina como soletrava o nome, que é inspirado em um tipo de flor, os Lírios.

É leitora de CLAUDIA? Responda essa pesquisa rapidinho pra gente te conhecer melhor!

Na viagem do casal, em 2018, para Melbourne, Austrália, eles também foram perguntados sobre o possível nome do bebê. Em uma curta viagem até South Melbourne Beach com estudantes líderes de sustentabilidade, a jovem Charlie Wolf perguntou se eles já haviam escolhido o nome.

Continua após a publicidade

Meghan respondeu: “Recebemos uma longa lista de nomes de todos, vamos sentar e dar uma olhada neles”, afirmou.

Ainda em Melbourne, uma fã com uma neném chamada Harriet, que é a versão masculina de Harry, chamou atenção da dupla. Depois do encontro, a fã afirmou ao jornal Sunday Express que o duque disse que era um ótimo nome.

As homenagens também estão na lista de possibilidades. Após a morte do príncipe Philip, alguns tabloides britânicos apostam em “Philippa” para o nome. Outras previsões indicam que as homenageadas seriam a mãe e a avó de Harry, a princesa Diana e a rainha Elizabeth.

A gravidez do segundo filho foi anunciada em um post do Instagram no Dia dos Namorados. A foto foi tirada de forma remota pelo amigo de longa data do casal, Misan Harriman.