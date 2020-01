Meghan Markle pode estar se preparando para retornar à TV

Será que veremos Meghan Markle de volta às telinhas em breve? É bem possível que sim. Segundo uma matéria divulgada pelo US Weekly, a ex-atriz está em busca de um novo agente para representá-la em Hollywood.

“Meghan está ativamente buscando por representação. Ela já começou uma divulgação. Pode ser um manager ou um agente, mas ela está contatando pessoas para encontrar alguém que a represente em futuros projetos profissionais”, informou uma fonte ao site.

Em seus 15 anos de carreira, Markle colecionou alguns papeis em séries de TV e filmes, mas é mais lembrada por sua atuação como a advogada Rachel Zane, de “Suits”, cujo elenco abandonou em 2017 para se tornar a Duquesa de Sussex. Mas ela não se limita apenas a atuar.

Durante a estreia londrina do”Rei Leão”, em julho de 2019, Harry e Meghan foram vistos conversando com Bob Iger, CEO da Disney. Durante o papo, Harry teria informado a Iger sobre o talento da esposa para dublagem e que ela estaria bastante interessada em fazer algo assim. “Claro, nós adoraríamos tentar”, teria respondido o CEO.

Dias após o anúncio do afastamento do casal da realeza, o jornal The Times publicou que Meghan teria aceitado um trabalho de dublagem com a Dinsey em troca de uma doação para a Elephants Without Borders, uma organização de caridade dedicada a conservação da vida selvagem e dos recursos naturais. A notícia, porém, não foi confirmada por representantes da duquesa ou do estúdio.