Petição pede que Matt Smith doe parte do salário ao Time’s Up

A desigualdade salarial entre as estrelas da série The Crown, Claire Foy e Matt Smith, provocou a criação de uma petição que solicita a doação do valor a mais que o ator recebeu em relação à protagonista para o fundo da entidade Time’s Up.

A atriz que interpretou a protagonista Rainha Elisabeth II nas duas primeiras temporadas ganhou um salário menor do que o intérprete do príncipe Philip, personagem coadjuvante.

A informação foi divulgada pela produtora Suzanne Mackie durante uma conferência sobre TV em Israel. De acordo com o site Hollywood Reporter, a produtora afirmou que Matt Smith ganhava mais porque já era conhecido por seu papel de protagonista em Doctor Who. Por seu destaque e talento na série, Claire Foy ganhou um Globo de Ouro, dois prêmios do SAG (Associação dos Atores) e uma nomeação ao Emmy.

Há dois meses uma petição semelhante solicitou que Mark Wahlberg doasse o 1,5 milhão de dólares que ele recebeu pela participação em All the money in the world depois da notícia de que Michelle Willians recebeu apenas mil dólares pelo mesmo trabalho.

