Parece que nem quando são rainhas, as mulheres estão livres de serem vítimas do sexismo. A atriz Claire Foy, 33 anos, recebeu menos que Matt Smith, 35 anos, para interpretar a rainha Elizabeth II na série The Crown. A produtora Suzanne Mackie fez essa confissão em uma palestra sobre a produção exibida pela Netflix, informa a Volture.

Matt interpretou príncipe Philip nas duas primeiras temporadas e recebeu mais que a protagonista por um papel menor. Suzanne justificou a situação dizendo que o ator já era conhecido internacionalmente por ter estrelado Doctor Who, enquanto Claire ainda era uma atriz relativamente desconhecida fora do Reino Unido quando a The Crown foi produzida.

Leia mais: Os membros da Família Real na época em que se passa The Crown

No entanto, a justificativa não faz sentido para a recorrência do salário inferior na segunda temporada, uma vez a primeira foi um sucesso e rendeu à Claire os prêmios de Melhor Atriz no Globo de Ouro e no SAG Awards em 2017.

Suzanne garante, porém, que nas próximas temporadas o mesmo não acontecerá. “Daqui para a frente, ninguém receberá mais que a Rainha”, disse. Porém, quem assume o papel de Elizabeth II na terceira temporada é a atriz Olivia Colman, 44 anos, uma vez que haverá um salto temporal na trama.