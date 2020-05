Maternidade e feminicídio encerram segunda temporada de “Unidade Básica”

Neste domingo (24) chega ao fim a segunda temporada de Unidade Básica, série do canal Universal TV que aborda a rotina de uma UBS situada em um bairro da periferia de São Paulo. No ar desde 3 de maio, a temporada traz como protagonistas a Dr. Laura, interpretada por Ana Petta, e o Dr. Paulo, papel de Caco Ciocler.

Para os dois episódios finais, exibidos a partir das 23h do domingo, Laura, Paulo e os demais membros da equipe médica da Unidade enfrentarão questões complexas. No penúltimo, a maternidade é o tema a partir de dois casos bem distintos: de um lado, uma jovem grávida que não deseja ser mãe, do outro, uma mulher que, mesmo em situação de rua com o marido, anseia pela chegada do filho. E, fechando a temporada, um caso de violência doméstica entre um paciente de longa data do Dr. Paulo e sua esposa, atendida pela Dr. Laura traz um conflito de interesses que mina a equipe da UBS e pode pôr em risco a vida dos envolvidos.

Sobre este episódio, Ana Petta afirmou que “a violência contra a mulher e os números de feminicídios têm crescido durante a pandemia. A série traz no seu último episódio da temporada essa questão urgente. Posso adiantar que esse caso vai tocar profundamente a Laura como médica e mulher”. Sua irmã, Helena Petta, uma das idealizadoras da série completou: “A ficção busca abordar temas importantes e urgentes. Nesses dois últimos episódios falaremos como as mulheres estão mais vulneráveis a todos os tipos de violência. Esperamos contribuir de alguma forma com este debate fundamental nos dias atuais.”

Unidade Básica é produzida pela Gullane e tem a direção geral de Caroline Fioratti. A ficção foi idealizada pelas irmãs Petta e o roteirista Newton Cannito. Inspirada em fatos reais, a série acompanha a rotina de trabalho de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários que atuam em uma Unidade Básica de Saúde, cujo objetivo é oferecer atendimento à população.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas