Marina Ruy Barbosa está confirmada em especial com Roberto Carlos

Após um boato de que Roberto Carlos teria desconvidado Marina Ruy Barbosa para seu especial de fim de ano, o dueto vai sim acontecer e já foi confirmado pelo rei.

Em seu Instagram, o cantor publicou uma foto ao lado da atriz e confirmou sua participação. “Fiquei emocionada quando ele me ligou convidando pra cantar com ele. Vai ser um momento muito especial na minha vida”, contou Marina ao jornal O Globo.

Segundo a coluna da jornalista Patrícia Kogut, o Roberto Carlos teria desfeito o convite por conta de seu lado supersticioso. Ele teria achado a personagem de Marina em O Sétimo Guardião “meio bruxa”.

O especial será gravado no dia 4 de dezembro nos estúdios Globo, no Rio. Provavelmente Roberto e Marina cantarão juntos a música ‘Na paz do seu sorriso‘. Michel Teló e Zizi Possi também estão confirmados para cantar ao lado do rei.

