Filha de Sabrina Sato nasce em São Paulo

View this post on Instagram

Meu relacionamento com a minha filha começou dentro do meu ventre. Logo no início, quando descobri sua existência, ainda tinha algumas semanas e era frágil demais. Mesmo com medo, não perdi minha fé. Pelo contrário, ela aumentou. Conversei bastante com ela, falei pra se segurar e tentar ficar comigo, que tudo ia dar certo. Toda vez que lembro do que passamos no início, me emociono. Desde o começo a nossa relação foi a base de respeito, confiança e amor. E é assim que vai ser. Por isso, eu converso com ela e desejo que ela venha quando estiver pronta. Claro que to muito ansiosa pra sua chegada, mas me preocupo em respeitar o tempo dela, protegendo e cuidando pra que dê tudo certo sempre.