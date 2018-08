Marina Ruy Barbosa de franja: como pedir o corte do momento no salão

Marina Ruy Barbosa já está prontíssima para o seu próximo trabalho, na nova novela das 21h – O Sétimo Guardião, da TV Globo. A atriz publicou ontem, em seu Instagram, o resultado da sua mudança de visual para viver a personagem Luz.

Conversamos com o responsável pela transformação, o cabeleireiro Anderson Couto, do Espaço Gioh, no Rio de Janeiro, que explicou tim-tim por tim-tim:

“A produção da novela pediu um look com franja e que o tom do ruivo dela ficasse mais forte. Então, cortamos uma franja moderna, com as laterais mais longas, para fazer um contorno no rosto dela. Também diminuímos o comprimento, chegando em um médio, na altura da saboneteira, com as pontas desfiadas. Ficou bem rock’n roll”, disse o especialista a CLAUDIA.

O procedimento para chegar ao ruivo intenso pede uma preparação para que a cor fixe bem: “Precisei clarear algumas mechas para então tonalizar com o ruivo-intenso”, explica Anderson Couto.

O visual com franja dá aspecto arrumado às produções e é superversátil. “Fica lindo em coques, como o samurai, ou com um rabo alto. Não precisa inventar muito”, acrescenta. Para arrumar como Marina, a dica é lavar normalmente e secar os fios posicionando o secador de cima para baixo. Se quiser deixar mais despojado, finalize bagunçando suavemente com as mãos.

Para facilitar a ida ao salão: quer copiar o comprimento? Peça pelo corte médio com pontas desfiadas (e não repicadas). Curtiu a franja? É só não esquecer de pedir que as laterais fiquem mais longas.