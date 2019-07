Marina Ruy Barbosa conta por que não celebrou aniversário

View this post on Instagram

Alerta -textão- sobre 30 de junho! Mais um ano passou… E chegou o dia do meu nascimento ou renascimento. Pelo menos para mim, é sempre uma época de balanço, de questionamentos, de pensar e repensar em tudo e de ter consciência da evolução. No ano passado eu fiz uma festa. Adoro comemorar. Adoro celebrar a vida. Dançar, abraçar, agradecer. Fiquei fazendo uma retrospectiva na minha cabeça… Esse ano decidi não fazer uma festa cheia de gente. Apesar de gostar e querer ainda muitas festas, com muitos amigos, esse ano, não. Escolhi me recolher. Chego até aqui me reconectando com eu mesma, tirando qualquer armadura (que muitas vezes a vida te obriga a colocar) de mim. Acho que nunca tive tanta certeza de quem eu sou, sem me prender ou me preocupar com quem querem que eu seja, ou me pareça. Com quem querem me “transformar” através de narrativas. Vivemos uma era reativa e não reflexiva. A rapidez com que nos comunicamos não qualifica o que dizemos. Eu gosto da LUZ, eu sou solar. Essa é a minha ESSÊNCIA. Eu gosto do que brilha genuinamente. E graças a minha família e meus valores eu -nunca- me perdi de mim mesma, mesmo com tantas facilidades e atalhos. O mundo está diferente, hostil, quem não construir seu refúgio emocional, não manterá a lucidez. Com muita gratidão recebo meus 24 anos muito mais forte e ainda dando mais valor ao que é real, o que importa de verdade, que tudo que é superficial passe, e só o essencial fique na minha vida e no meu caminho.