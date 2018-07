O vestido bem ousado de Marina Ruy Barbosa em seu aniversário

A atriz Marina Ruy Barbosa completou 23 anos ontem e organizou um festão no alto do Pão de Açúcar, ponto turístico carioca. Sempre linda, nossa estrela da capa de maio usou um Versace dourado, curtinho e bem decotado para celebrar mais um ano. O modelo brilhante foi combinado com botinhas pretas de cano médio e jaqueta de couro, que ela logo tirou. O modelo foi comparado a um muito semelhante usado pela socialite Paris Hilton em um aniversário seu, nos anos 2000.

Isso sem falar na belíssima maquiagem iluminada em tons de cobre, que ressaltou o cabelo de Marina. Mas é a felicidade dela que transparece em todos os registros da festa.