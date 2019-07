Os detalhes do casamento secreto de Rebeca e Alexandre Pato

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel se casaram no último sábado (29) na mansão de Silvio Santos, em São Paulo. A cerimônia teve apenas 30 convidados, a maioria familiares dos noivos. Ao UOL, uma fonte próxima da família Abravanel disse que os pais de Rebeca (Iris e Silvio) e as cinco irmãs (Cintia, Silvia, Daniela, Patricia e Renata), os pais de Pato (Rozeli e Geraldo) e os dois irmãos (Alexsandro e Gisele) e os respectivos cunhados e sobrinhos compareceram ao casamento.

Os únicos convidados que não eram da família foram o pastor que celebrou a cerimônia, André Valadão e sua esposa, Cassiane. Nas redes sociais, ele comentou que estava indo “casar amigos”, sem dizer os nomes dos noivos.

“Bora para São Paulo casar os amigos, casar aí um povo abençoado, ovelhinhas lindas, e eu vou dizer uma coisa para você: Deus é bom, Deus é fiel”, disse.

Nenhum dos convidados fez registros da festa nas redes sociais. Uma das irmãs de Rebeca, Silvia, apenas postou uma foto ao lado da filha e Cassiane publicou um Instagram Story em que é possível ouvir música alta.

Silvia Abravanel e a filha

O namoro de Pato e Rebeca sempre foi muito discreto. O relacionamento só ficou conhecido pelo público quando o irmão do jogador postou uma foto ao lado do casal em Trancoso (BA), no final de 2018.

Pato, que jogava na China, voltou ao Brasil para ficar mais perto da família e da então namorada e foi batizado na igreja Hillsong, da qual Rebeca e sua família já faziam parte. Desde sua reestreia no São Paulo, ele passou a comemorar gols beijando o dedo anelar, mesmo sem aliança, indicando que estava noivo. Rebeca também nunca apareceu de aliança ao apresentar o Roda a Roda.

Recentemente, Rebeca e Pato se casaram no civil, no “cartório das celebridades”, no Jardim Paulista, em São Paulo. Ali, estão registrados os casamentos de Chiquinho Scarpa e Ana Paula Padrão e o nascimento do filho de Fábio Assunção, por exemplo.

Leia mais: Por onde andam esses 11 ex-participantes do Masterchef

+ Como a dança pode ser um instrumento de liberdade para a mulher

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA