Caco Ciocler posta momento fofo com a neta

Caco Ciocler está curtindo férias com a família depois de seu último trabalho na TV. No domingo (7), ele usou sua conta no Instagram para publicar uma foto de sua neta de 8 meses.

O ator usa suas redes sociais frequentemente para compartilhar com seus fãs fotos e vídeos de momentos com Elis, filha de Bruno Ciocler e Marie Juliene. Na última foto, ela aparece brincando com um unicórnio e vestindo uma camiseta com o escrito “Lute como uma garota.”

O último trabalho de Caco foi como Edgar, na novela Segundo Sol. Ainda não há previsões de quando ele deve voltar para TV.

Leia mais: O look de Zoe para o Lollapalooza é a coisa mais fofa do mundo

+ Rara aparição: Alessandra Negrini curte Lollapalooza com a filha

Siga CLAUDIA no Youtube