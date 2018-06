Nada deixa pais e mães separados mais felizes do que ver seu novo parceiro ou parceira se dando bem com seus filhos, não é mesmo? Pensando nisso, o ator Fábio Assunção, 46 anos, pode respirar tranquilo, porque a sua filha Ella, 7 anos, parece estar se dando muito bem com a sua nova namorada, a escritora Maria Ribeiro, 42 anos.

No domingo (10), Maria publicou um clique em seu perfil do Instagram em que aparece usando o mesmo look da enteada: calça preta e moletom de lã listrado com girafa estampada. “A mais nova e linda instagramista girafinha do pedaço: @ellafelipaassuncao”, escreveu a escritora na legenda da foto. O perfil da menina, no entanto, é trancado.

O pai não ficou de fora e também divulgou o perfil fechado da filhota em seu Instagram. Na imagem, a menina aparece se divertindo sozinha.