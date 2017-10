João Borgonovi, 13 anos, fruto do casamento do ator Fábio Assunção com a produtora Priscila Borgonovi, que durou até 2005, veio para provar que a genética boa não falha. O menino está cada dia mais parecido com o pai!

E não é só no aspecto físico que os dois se parecem: João está propenso a seguir os mesmos passos do pai e já mostrou talento ao contracenar com ele no filme Entre Idas e Vindas, lançado no ano passado. “Não sei se vou ser ator ou fazer algo parecido, mas se tiver outras oportunidades, talvez eu queira fazer”, contou o menino em entrevista no Programa do Jô.

João, depois de testes, também havia sido escolhido para ser protagonista de Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, filme com Danilo Gentili e que estreia no próximo dia 12. No entanto, Fábio proibiu o garoto de participar do longa por acreditar que era “mau exemplo” para o filho.

O menino já foi capa de CLAUDIA ao lado da mãe quando ainda era um bebê. Quem se lembra?

